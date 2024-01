Sinner-Rublev | il russo avvisa | “Sono nei guai”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Saràai quarti di finale degli Australian Open, dopo il successo di quest’ultimo sul padrone di casa De Minaur. Le parole delpreoccupano però gli appassionati. Siamo ormai entrati nel vivo degli Australian Open, cui prima parte degli ottavi di finale è ormai passata agli archivi. Ci si avvia quindi spediti verso i quarti del torneo, con gli 8 migliori tennisti al mondo che si apprestano ad incantare fan ed appassionati da tutto il mondo. Presente in lista, ovviamente, anche Jannik, autore di una prestazione da manuale contro ilKachanov, chiuso in 3 set dall’altoatesino. 6-4, 7-5, 6-3 lo score dell’italiano sull’avversario, con il classe 2001 che ha ora messo nel mirino. In grado di trionfare contro il padrone di casa Alex De Minaur, ...

L’ex tennista Paolo Bertolucci in esclusiva ai nostri microfoni: “Sinner è tra i migliori quattro al mondo. In passato ha già sconfitto il ... (notizie)

Tennis, i precedenti tra Jannike Andreysi sono affrontati sei volte nel circuito ATP. Il bilancio è favorevole all'altoatesino, che ha vinto quattro partite contro le ...Il bilancio complessivo recita quattro vittorie pere due per, che contro l'azzurro si era imposto negli ottavi del Roland Garros nel 2022 (ritiro di Jannik) e nel 2020 a Vienna. Il ...Giornata molto interessante agli Australian Open: Jannik Sinner ha sconfitto Karen Khachanov e si è qualificato ai quarti di finale, dove affronterà Andrey Rublev; Novak Djokovic ha dominato contro Ma ...Sinner: “La mia racchetta non la cambierò mai” Magari ... Così posso provare a spingere sempre un po’ di più”. Andrey Rublev, il prossimo avversario, non potrà dire di non essere stato avvertito.