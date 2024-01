Sinner-Rublev | chi è favorito agli Australian Open? Quote per le scommesse perentorie

(Di domenica 21 gennaio 2024) Jannikse la dovrà vedere con Andreyai quarti di finale degli2024. Il tennista italiano ha surclassato il russo Karen Khachanov in tre set e ora sarà chiamato a sfidare un altro russo di elevata caratura, attuale numero 5 del ranking ATP reduce dalla batta contro Alex de Minaur decisa al quinto set. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, dove il numero 4 del mondo cercherà di fare la differenza per meritarsi la semifinale nel primo Slam della stagione. L’altoatesino conduce per 4-2 nei precedenti e proverà ad allungare il divario sul cemento di Melbourne. Jannikpartirà con i favori del pronostico, come gli era già successo nei quattro turni precedenti. Questa volta, però, la forbice nei confronti dell’avversario si è ...

...spera di proseguire la sua cavalcata verso un posto dove non è mai arrivato, ossia in semifinale Slam . Ma non sarà di certo una passeggiata, perché dovrà superare un certo Jannikche ...: l'appuntamento con. Panatta: "Stanno facendo un lavoro scientifico". Consueto appuntamento per Adriano Panatta e Paolo Bertolucci nel podcast "La telefonata", in cui i due ex tennisti ...Anche la sfida dei quarti di finale contro Andrey Rublev, avversario di Sinner agli ottavi di finale, vede l’italiano grandissimo favorito dai bookmaker, tanto che la vittoria del titolo per il russo ...Jannik Sinner giocherà contro Andrej Rublev nel prossimo turno degli Australian Open. Il russo originario di Mosca ha battuto il tennista di casa Alex De Minaur, rimontando la partita al quinto set.