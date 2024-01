Sinner non si accontenta | “Ho faticato al servizio | domani ci lavorerò I record? Guardo alla mia storia”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Janniksi è presentato in conferenza stampa con il volto soddisfatto. L’altoatesino (n.4 del mondo) ha sconfitto negli ottavi di finale degli Australian Open 2024 il russo Karen Khachanov (n.15 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 e ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale dello Slam di Melbourne. Una prestazione di grande consistenza quella dell’italiano, al cospetto di un’ottima versione del suo avversario. Jannik, infatti, non ha potuto contare per due set su una grande continuità di rendimento con la prima di. Di conseguenza, il nostro portacolori è stato costretto a lottare da fondo, riuscendofine a trovare il modo per avere la meglio del rivale. Nella terza frazione, poi, il rendimento anche con la battuta è salito e la differenza è stata più sensibile. “Avevo buone sensazioni di fondo e ho espresso ...

