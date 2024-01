Sinner-Khachanov oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Jannikse la vedrà contro Karennegli ottavi di finale degli(cemento outdoor). Dopo aver superato brillantemente la prima settimana, vincendo tutti e tre i match disputati in tre comodi set, il tennista azzurro sarà chiamato ad alzare il livello dato che affronterà un avversario ostico come. Il russo non ha particolarmente brillato finora, ma possiede un gioco che può far male a, specialmente se il servizio dovesse funzionare al meglio. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque Jannik, che conduce 2-1 nei precedenti e sta vivendo un momento di forma incredibile: guai però a prendere sottogamba l’impegno. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...