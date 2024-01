Sinner-Khachanov Australian Open | risultato in diretta | Jannik vince in tre set e vola ai quarti | 6-4 | 7-5 | 6-3

Jannik Sinner batte il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale degli Australian Open 2024 di tennis e si qualifica per i quarti di finale del ... ()

Jannik Sinner supera in tre set Karen Khachanov e approda ai quarti di finale degli Australian Open 2024 . Prosegue il torneo fantastico del ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Khachanov , incontro valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024 . Il tennista azzurro torna ... (sportface)

LIVE Sinner-Khachanov 6-4 - 7-5 - 4-3 - Australian Open 2024 in DIRETTA : arriva il break dell’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Servizio e diritto in contropiede di Sinner. 30-0 Ancora in rete il diritto del russo. Siamo a due ... (oasport)