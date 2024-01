Sinner da favola stacca il pass per i quarti agli Australian Open | Khachanov ko in tre set 

(Di domenica 21 gennaio 2024) Continua a non perdere neanche un set e approda aidi finale: un'altra prestazione maiuscola del tennista italiano

alle Atp Finals di Torino Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il serbo Novak Djokovic , numero 1 del ranking mondiale, al termine di un match molto ... (feedpress.me)

( LADI JASMINE PAOLINI ) La partita Il serbo ha dominato l'incontro sin dai primi scambi, ... approfondimento Atp Finals, a Torino Djokovic vince la finale controFOTOGALLERY ©Getty ...Non solo Jannik. Il tennis azzurro approda alla seconda settimana di Melbourne anche nel tabellone femminile ... Infine, prosegue laCazaux : il francese non si è accontentato del ...Un'altra grande gara di Jannik Sinner che agli ottavi di finale degli Australian Open batte in tre set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 e si qualifica ai quarti di finale dove ...Jannik Sinner sfida Karen Khachanov agli Australian Open: il tennista azzurro a Melbourne vuole un posto nei quarti di finale. Al momento Sinner è avanti di due set.