Sinner ai quarti degli Australian Open | Kachanov battuto negli ottavi

(Di domenica 21 gennaio 2024) L'azzurro supera il russo in 3 set e avanza Jannik batte il russo Karen Khachanov di finale 2024 di tennis e si qualifica per i di finale del primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro, numero 4 del mondo, oggi 21 gennaio 2024 supera il russo, testa di serie

Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Australian Open. Agli ottavi il leader del tennis azzurro ha battuto in tre set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 7-5 6-3. L'altoatesino vince ancora in tre set in un match duro e fisico: adesso ci sarà uno tra Alex de Minaur e Andrey Rublev e sarà favorito per un posto in semifinale