Sigep 2024 | svelati i nomi dei premiati tra imprese e startup di eccellenza

(Di domenica 21 gennaio 2024) All’interno della cupola del quartiere fieristico di Rimini, intitolata alla memoria del fu Presidente Lorenzo Cagnoni, si è svolta la cerimonia di premiazione dei migliori progetti tra leespositrici e ledi maggioredi, la fiera leader del foodservice dolce in Italia organizzata da Italian Exhibition Group. Dalla sostenibilità degli ingredienti alla tracciabilità end-to-end per le filiere agroalimentari tramite tecnologia blockchain, dalla lotta agli sprechi alimentari al packaging compostabile e biodegradabile, dalle piattaforme web al servizio degli esercenti commerciali al primo software plug and play per la presenza online dei ristoratori, dal recruiting per il settore horeca alle soluzioni di imballaggio per il caffè in chiave sostenibile fino al controllo ...