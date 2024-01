Si lancia da balcone per sfuggire ad agguato | 50enne morto a Napoli

(Di domenica 21 gennaio 2024) AGI- Perall'si èto daldi casa. Prima era stato raggiunto da diversi colpi di pistola da qualcuno che conosceva e che probabilmente aveva addirittura fatto entrare in casa. Ècosì stanotte nella notte a, nel quartiere di Secondigliano, Raffaele Cinque, pregiudicato di 50 anni. Sul posto, in via Scirocco, alle 5 del mattino sono accorsi gli agenti della Squadra mobile.

L’ uomo è stato arrestato dai carabinieri, è separato dalla moglie e la figlia stava con lui nella casa in provincia di Venezia per le vacanze di ... (impresaitaliana)

Fortunatamente non è in pericolo di vita la Bambina di appena cinque anni lanciata dal balcone di casa dal padre , con il quale stava trascorrendo le ... (thesocialpost)

Una donna si è lancia ta dal balcone al nono piano di un appartamento in via Dradi a Ravenna trascinando con sé la figlia di sei 6 anni e il cane , ... (ilgiornaleditalia)

Via le palline dall'albero, il bue e l'asinello dal presepe e le lucine dal. Ma le regole, ... Ma c'è chi tra gli illuminatissimi commercianti di via Cola di Rienzola provocazione: il ...Pare che la sua caduta dalsia stata attutita dai ferri per stendere i panni dei piani sottostanti, che hanno creato un rallentamento della caduta'. leggi anche Ravenna, madre sidal ...L'uomo prima di lanciarsi nel vuoto era stato raggiunto da diversi colpi di pistola da qualcuno che conosceva e che probabilmente aveva addirittura fatto entrare in casa ...A Pescara, alla camminata della legalità, lanciata una forchetta da un balcone. Ignoti avrebbero anche tentato di investire il piccolo corteo ...