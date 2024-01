Shiffrin vince lo slalom a Jasna | verso 100 vittorie in Coppa

La statunitense Mikaelaha vinto in 1.48.Per l'americana è il 95° successo in carriera. Sul podio Ljutic e Larsson JASNA (SLOVACCHIA) - Mikaelaha vinto lo Slalom di Jasna, in Slovacchia, valido per la Coppa del mondo di sci femminile. Già al comando dopo la prima manche, la statunitense - al 95esimo trionfo in carriera - si è ...Jasna (Slovacchia), 21 gen - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto in 1.48.21 anche lo slalom speciale di Jasna ottenendo cosi' anche la sua 58/a vittoria in questa disciplina e la 95/a in coppa ...Sempre più leader in classifica, Mikaele Shiffrin si aggiudica anche lo slalom di Jasna in Slovacchia precedendo di 14 centesimi la 19enne Zrinka Ljutic. Vittoria numero 95 in Coppa del Mondo e 150 ...