Sgarbi sul New York Times per il quadro | il presunto furto d' arte del critico più amato dalle capre anche oltreoceano

“Italian Culture Official Investigated in Stolen Art Case“. Ovvero: “Sottosegretario italiano alla Cultura indagato per un caso di opera d’arte ... (ilfattoquotidiano)

... la società che organizza e produce le mostre di. Anche quella del 2021, sempre a Lucca, ... il dipinto di Rutilio Manetti al centro dell'ennesima polemicacritico d'arte. E Contemplazioni ...Al 64serve un traversone per Ricciardi che sbucalato opposto e scarica un destro vincente sotto la traversa. La serata finisce malissimo per il Foggia, che rischia anche di subire il ...AGI- L'uomo rinvenuto cadavere in una zona boschiva di Paderno del Grappa, in provincia di Treviso, è stato identificato in Dedja Bledar, 39 anni, che lavorava in un locale pubblico di Borso del Grapp ...Non ci sarebbe nessuna prova della morte di Evgenij Prigozhin, l’ex capo del Gruppo Wagner rimasto ucciso lo scorso 23 agosto in un incidente aereo tra Mosca e San Pietroburgo. A sottolinearlo è stato ...