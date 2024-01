Sessualizzazione dell’infanzia | un’inquietante realtà da non sottovalutare

Leggi su dilei

(Di domenica 21 gennaio 2024) In un’epoca in cui lottiamo per l’affermazione della parità di genere e per valorizzare l’empowerment femminile, ci troviamo di fronte a un fenomeno davvero inquietante. Sempre più frequentemente, tra minigonne, shorts e toppini, i cataloghi di moda e i negozi di abbigliamento sembrano essere diventati lo specchio di una tendenza che impone alle giovani generazioni un concetto eccessivamente adulto e sessualizzato di femminilità. Questo trend, che sembra ormai essere diventato la norma, sta rivoluzionando inevitabilmente la percezione che hanno le bambine di sé stesse e la loro visione del mondo. Piccole donne che si vestono con una presunta consapevolezza del significato del proprio corpo, quando insono semplicemente immerse in un mondo che le spinge a crescere troppo in fretta. Un drammatico processo di auto-oggettificazione che le spinge a considerare i ...