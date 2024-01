Serie C 2023 2024 | la Torres vince il derby | Olbia battuto 1-0

(Di domenica 21 gennaio 2024) Labatte 1-0 l’e si porta a -3 dal Cesena capolista nel girone B diC. La squadra di casa parte forte e accumula occasioni. Il più ispirato è Scotto che impegna Rinaldi in due occasioni nei primi venti minuti. Al 20? però è Fischnaller a realizzare la rete dell’1-0. La difesa dell’allontana male una palla vagante in area, Zecca crossa in area e il centravanti di testa firma il gol del vantaggio. Ritmi più bassi invece nel corso della ripresa. L’ha il pallino del gioco in mano, mentre laprova a colpire in ripartenza. Al 76? Montebugnoli guida il contropiede e cerca la conclusione col destro, ma il suo tiro è fuori misura. Alfonso Greco torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Rimini. Sesta sconfitta consecutiva invece per ...

Questa sera alle ore 20.45 in campo la sfida diA tra Lecce e Juventus, ecco le probabili formazioni di D'Aversa e Allegri Questa sera alle ore 20.45 è in programma la sfida diA tra Lecce e Juventus, ecco le probabili formazioni di D'Aversa e Allegri per il match dello stadio Via ...... è tornato a riconquistare la scena televisiva e a dominare gli share di Rai 1 nelcon Amadeus ... Nel corso di ogni episodio, i concorrenti selezionati hanno l'opportunità di aprire unadi ...1944: una terza serie tv prequel, annunciata nel novembre 2023 ma i cui dettagli sono ancora sconosciuti. Tenendo conto del modus operandi di Taylor Sheridan, comunque, è lecito aspettarsi che il ...LECCE JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 21 gennaio 2024, alle ore 20,45 Lecce e Juventus scendono in campo allo stadio Via del Mare di Lecce, partita valida per la 21esima giornata della Serie A ...