Serie C 2023 2024 | il Pescara torna a vincere | Arezzo battuto 2-1 in casa

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilbatte 2-1 l’nel match della ventiduesima giornata del girone B diC. Dopo quattro partite senza, la squadra di Zemana conquistare i tre punti e lo fa in trasferta contro unche nel finale ha sfiorato più volte la rete del pareggio. La prima svolta della gara arriva al 12?. Masetti commette fallo su Vergani in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Merola che incrocia e realizza la rete del vantaggio. L’reagisce con il calciatore più ispirato, Pattarello: l’attaccante ci prova al 21? con un diagonale ma il suo destro è fuori misura. La rete del pareggio dei padroni diè solo rinviata al 29?. Donati sulla destra crossa al centro dove Gaddini a rimorchio aggancia e spedisce la ...

Il LIVE in diretta di Pesaro-Olimpia Milano , sfida valida come 17^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . L’avventura di coach Sacchetti ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Pesaro-Olimpia Milano , sfida valida come 17^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . L’avventura di coach Sacchetti ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Pesaro-Olimpia Milano , sfida valida come 17^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . L’avventura di coach Sacchetti ... (sportface)

Salernitana Genoa, match valevole per la 21esima giornata del campionato diA TIM/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Salernitana Genoa, valevole per la 21esima giornata del campionato diA TIM/2024. PRIMO TEMPO ...Allenamento concluso con una partitina a campo ridotto. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter per la finale di Supercoppa Cm Monza 22/01/- campionato di calcioA / Monza - Sassuolo / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Hamed Junior Traore' Domani sera alle ore 20:00 ci sarà la finale di Supercoppa tra il Napoli e l'...Lecce-Juventus completa il programma parziale della 21esima giornata di Serie A 2023-24, in attesa dei recuperi delle 4 partite rinviate per fare spazio alla Supercoppa italiana: calcio d'inizio alle ...La prima parte di una spezzettata 14esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano maschile è andata in archivio. Quattro i risultati maturati: la vittoria del Brixen ...