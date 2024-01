Serie B | il Parma vince e prova la fuga Il Palermo vince col cuore nel recupero | folle pareggio fra Ascoli e Bari

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 21 gennaio 2024) Gli uomini di Pecchia sfruttano i passi falsi delle dirette concorrenti e allungano in testa, a rispondere sono solo Cremonese eche la spunta nel finale sul Modena. Si riaccende la lotta per non retrocedere grazie alle vittorie di Ternana e Feralpi, è il 2-2 fradi domenica a chiudere una giornata pazza, con i pugliesi che si fanno rimontare da Mendes in sette minuti e rischiano di perderla