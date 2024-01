Serie A | Vlahovic e Bremer stendono il Lecce e regalano il primo posto alla Juve | i top e i flop

Leggi su notizie

(Di domenica 21 gennaio 2024) Lantus batte ilgrazie ad una doppietta direte die si porta in vettaclassifica con una partita in più rispetto all’Inter. Sorpasso effettuato anche se con una partita in più. Lantus batte 3-0 ile si porta in vettaclassifica a due settimane dallo scontro diretto contro l’Inter che potrebbe dire molto in chiave Scudetto. Lantus batte iltrascinata da– Notizie.com – © LapresseAl Via del Mare decidono una doppietta die il gol di. Il serbo trova la via della rete per due volte in due minuti e risolve una partita non assolutamente facile per i bianconeri. Poi ...