Serie A | Scandalo nel ‘calcio’ | Udinese-Milan ferma per insulti razzisti a Maignan

(Di domenica 21 gennaio 2024) 2024-01-20 22:30:12 Calcio italiano: OUn nuovorazzista scuote il calcio, questa volta laA.è stata sospesagià con 0-1, percontro il portiere rossonero: il francese Mikeha avvertito In primo luogo, all’arbitro Fabio Maresca che ha avvisato il pubblico friulano dire i “cori”come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Finalmente, dopo mezz’ora,disse basta. Il nazionale francese si è tolto i guanti e si è diretto verso gli spogliatoi, totalmente determinato. Tuttavia, tra l’arbitro e i compagni, sono riusciti a convincerlo a rientrare. È stato interrotto solo per cinque minuti. Attraverso l’impianto di diffusione sonora è stata avvertita, ...

La Marca afferma: ' Un nuovorazzista scuote il calcio, questa volta inA' . Il The Guardian racconta la vicenda, definendo quanto avvenuto come 'abuso razzista' .