Serie A | la MOVIOLA LIVE | due gol annullati al Frosinone Rigore per il Genoa | la Salernitana ne chiede uno

Salernitana Genoa: l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata del campionato diA 2023/24 L'episodio chiave delladel match tra Salernitana e Genoa, valido per la 21ª giornata dellaA 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Orsato. EPISODIO ...Al Castellani, il match valido per la 21esima giornata diA tra Empoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Castellani, Empoli e Monza si affrontano nel match valido per la 21esima giornata di campionato diA 2023/...La Juve è ospite del Lecce per la ventunesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juventus, dopo il successo sul Sassuolo, è ospite del Lecce nella ...Moviola Salernitana Genoa: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 L’episodio chiave della moviola del match tra Salernitana e Genoa, valido ...