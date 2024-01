Senaldi | tocca a Elly condannare i filo-Gaza

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) C'è una parola tecnica per descrivere l'assalto dei centri sociali ieri alla Fiera del Gioiello di Vicenza: volevano un pogrom. Centinaia di estremisti di sinistra, ma il termine corretto sarebbe terroristi, che si sono scagliati contro una comunità allo scopo di cancellarla. Tel Aviv ha un padiglione alla manifestazione e l'attacco aveva lo scopo di distruggerlo, perché secondo gli assalitori Israele non ha diritto a stare lì, non ha diritto a esistere. Il fatto è gravissimo, in sé ma sopratutto perché è la punta di un iceberg. Non è un fulmine a ciel sereno, non è opera di schegge impazzite. L'antisemitismo, parente stretto dell'ideologia anti-occidentale, è radicato nel tessuto della nostra società. La guerra di Israele a, come reazione all'eccidio del 7 ottobre, è solo un pretesto per centri sociali e affini per esplodere il loro odio verso gli ebrei. Non ne è ...