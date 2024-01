Sconvolgente | la palla di fuoco brucia e si schianta al suolo nel cuore dell' Europa | Video

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nella notte tra sabato e domenica un piccolo asteroide èto nel cielo sopra Brandeburgo vicino a Berlino. Secondo i calcolia Nasa, l'asteroide è caduto alle 00:32, ora locale, vicino a Nennhausen nel distretto di Havelland. Ladi fuco poteva essere vista anche da una grande distanza, ed è stata avvistata anche a Lipsia e Praga. Numerose foto esono poi circolati sui social. Secondo il Minor Planet Center (Mpc), l'asteroide con un diametro di circa un metro è stato scoperto poche ore prima dall'astronomo ungherese Krisztián Sárneczky. Al corpo celeste è stato dato il nome preliminare Sar2736, ma ora è elencato come 2024 BX1, come riporta la Frankfuerter Allgemeine Zeitung. Negli ultimi anni è stato possibile identificare più volte piccoli asteroidi prima chessero ...

...del famigerato episodio nei documenti depositati in tribunale martedì 4 ottobre èe ... Tutto nella causa di separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie è un continuo passarsi lacon ......del famigerato episodio nei documenti depositati in tribunale martedì 4 ottobre èe ... Tutto nella causa di separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie è un continuo passarsi lacon ...Il cambio in panchina scelto dai Friedkin nella giornata di ieri, ha sconvolto l'ambiente giallorosso. Anche un ex giocatore della Roma, come Sebino Nela, ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio ...Arriva la prima sconfitta di campionato al Fersini. Al Centro Sportivo di Formello la Lazio crolla sotto i colpi del Cagliari che ne fa addirittura tre: il vantaggio rossoblu arriva al 9' ...