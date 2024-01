Scontro frontale tra due auto a Pordenone | un morto e tre feriti di cui uno in prognosi riservata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Grave incidente stradale a. Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in unotra dueavvenuto attorno alle 3.30 in località Ponte Meduna, all’ingresso della città. La vittima è un uomo che è stato trasportato in ambulanza nel locale ospedale, ma èsubito dopo il ricovero in pronto soccorso. Dei tre, uno è stato ricoverato, in, all’ospedale di Udine, dov’è stato trasferito con l’elicottero notturno, mentre gli altri due si trovano all’ospedale die non sono in pericolo di vita. La strada statale 13 Pontebbana, lungo la quale è avvenuto l’incidente, in comune di Zoppola, è rimasta chiusa al traffico fino alle 7 per i rilievi da parte della pattuglia dei ...