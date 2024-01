Scontri a Vicenza | Nuovo Sindacato Carabinieri | «Solidarietà ai colleghi del Reparto Mobile | siano rese operative le nuove procedure per l’ordine pubblico»

(Di domenica 21 gennaio 2024) «Esprimiamo la nostra vicinanza eaideldella Polizia di Stato, augurando una pronta guarigione agli agenti feriti ieri a. Ci associamo alle rivendicazioni Sindacali della Polizia di Stato. Solo la professionalità degli operatori dei Reparti Mobili, quello di Padova in primis, ha evitato un bilancio di feriti e danni ben più pesante». Lo dichiara l’ufficio organizzazionedel(NSC), per voce del suo responsabile Giorgio Carugati. «In un contesto come quello di ieri, in servizio avrebbero potuto esserci dei, ecco perché urge un cambio di rotta. Sollecitiamo al più presto, per l’ennesima volta, che le...

E' destinata ad allungarsi, da quanto trapela dalla Questura, la lista degli attivisti denunciati per gliavvenuti ieri mattina adurante il corteo anti - Israele. Oltre ai cinque attivisti già fermati e identificati sul posto, per gli altri la denuncia scatterà dopo che saranno stati ...'Solidarietà incondizionata alle Forze dell'Ordine aggredite dalla violenta galassia dei centri sociali in queste ore a. Ancora una volta la galassia anarchica svela il suo vero volto: violenza, delinquenza, antisemitismo, odio verso le divise. Orgogliosi di aver aggravato le pene nel DL sicurezza per le ...Noemi Di Segni (Ucei), da Cracovia, dove è in vista con studenti italiani, torna sugli scontri al Vicenzaoro. "E' stata un'aggressione avvenuta in un clima di irresponsabile legittimazione dell'odio, ...Il deputato fa rifermento agli scontri verificatisi a Vicenza nel corso del corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla Fiera VicenzaOro.