Scontri a Vicenza | Donzelli | “Non sottovalutare antisemitismo di sinistra”

(Di domenica 21 gennaio 2024) “Figli di papà dei centri sociali protestano in nome della pace mettendo in piazza un violentoriversato sulle pelle delle forze dell’ordine. Un pericolo da none che in molti fingono di non vedere. Contestare la presenza di Israele ad un padiglione della fiera dell’oro è un’azione inqualificabile: solidarietà agli uomini in divisa rimasti feriti, tutte le forze politiche condannino senza indugi quanto accaduto”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni. Il deputato fa rifermento agliverificatisi anel corso del corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla FieraOro.