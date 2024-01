Scomparsi in Messico | il legale | “Gli agenti condannati sanno altro”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiChiedono giustizia, che le ricerche non si fermino e soprattutto che le autorità preposte costringano i poliziotti corrotti arrestati ea rivelare altre informazioni in loro possesso sulla sorte di Antonio Russo, Vincenzo Cimmino e Raffaele Russo, i tre napoletaniinsei anni fa, il 31 gennaio 2018. “Continueremo a cercarli – fa sapere l’avvocato Claudio Falleti,delle famiglie – perché non abbiamo nessuna prova che ci dice che i nostri connazionali sìano morti, pertanto per noi sono”. Qualche giorno fa Falleti, con Francesco Russo, figlio di Raffaele, fratello di Antonio e cugino di Vincenzo, hanno avuto un incontro nel consolato dela Roma. Per il rapimento e la scomparsa dei tre italiani sono stati ...