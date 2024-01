Scivola dalla seggiovia | così la bimba è stata salvata dal maestro di sci

Brutto incidente nel comprensorio sciistico Le Melette di Gallio. Intorno all'ora di pranzo di domenica, un Bimbo di appena 9 anni è scivola to ... (today)

Tiberio Timperi scivola sulla cera e cade in diretta tv a “I Fatti Vostri”. Dalla regia il commento : “Ditelo che avete un contratto con Blob”

Buffo imprevisto a “I Fatti Vostri” per Tiberio Timperi. Durante la puntata andata in onda ieri 10 gennaio su Rai Due, il conduttore è scivolato su ... (ilfattoquotidiano)