Sci freestyle | Lenherr e Schmidt vincono gara-2 a Nakiska Deromedis eliminato agli ottavi

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) A(Canada) è andata in scena la settima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci. L’Italia sperava in un guizzo da parte di Simone, che aveva firmato il miglior tempo in qualifica. Il Campione del Mondo è però uscitodi finale: terzo davanti all’altro azzurro Dominik Zuech, hanno passato il turno il tedesco Florian Wilmsmann e il canadese Carson Cook. Anche Federico Tomasoni è uscitodi finale (non ha portato a termine la prova nella serie vinta dallo svedese David Mobaerg davanti al britannico Oliver Davies). Lo svizzero Jonasha trionfato in una finale molto accesa, riuscendo a superare Wilmsmann nell’ultimo settore. Il francese Youri Duplessis Kergomard è salito sul ...