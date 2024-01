Sci freestyle; Kingsbury ed Anthony dominano nel dual moguls a Val St Com e volano in Coppa del Mondo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Inarrestabile Mikael. Il fenomeno canadese ha conquistato il suo terzo successo stagionale nelladel2023-2024 di sci, specialità, vincendo anche la tappa di casa, quella di Val St. Come L’alteta nello specifico è riuscito nell’impresa realizzando un percorso netto, battendo nella big final lo svedese Flip Gravenfors, regolandolo con il totale di 19 contro 16. A piazzarsi sul gradino più basso del podio è stato invece l’austrliano Matt Graham, avversario che non ha concluso la small final. Massimo Bellucci, unico italiano del lotto, ha invece chiuso al quarantaseiesimo posto la prova, uscendo ai sedicesimi. In campo femminile trionfo per Jakarache, nell’ultimo atto, ha raccolto un totale di 35 superando la ...

Niente da fare per Miro Tabanelli. Si ferma in semi Finale il percorso del L’azzurro , impegnato questa settimana in quel di Laax , località della ... (oasport)

Miglior tempo per Simone Deromedis nel turno di qualificazione per la seconda delle due gare della tappa di Coppa del Mondo di skicross a Nakiska, in Canada. Il trentino della Val di Non, campione ...