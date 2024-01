Sci di fondo | Italia I centra il secondo posto nella staffetta maschile di Oberhof! Italia II sfiora il podio ed è quarta

(Di domenica 21 gennaio 2024) Stupenda prestazione degli azzurri impegnati4×7.5 kmche ha chiuso la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci didi Oberhof, in Germania:I (Dietmar Noeckler, Elia Barp, Simone Daprà e Federico Pellegrino) si piazza seconda alle spalle di Norvegia I, mentreII (Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Davide Graz e Simone Mocellini) è, preceduta anche da Norvegia II.prima frazione in tecnica classica il ritmo è subito alto e si inizia a sgretolare il gruppo di 15 atleti al via. Giandomenico Salvadori (II) e Dietmar Noeckler (I) perdono qualche metro dai primi della ...

