Sci alpino maschile oggi slalom Kitzbuhel | dove vederlo in diretta

(Di domenica 21 gennaio 2024) Due grandi vittorie per Cyprien Sarrazin e due memorabili podi per i colori azzurri. Sulla Streif, a, lo spettacolo non è mancato e sono arrivati il terzo posto di Paris e il secondo di Schieder. Ora, per concludere la tre giorni austriaca, la Coppa del mondo di sciha in...

La start list dello slalom maschile di Kitzbuehel 2024, appuntamento della Coppa del Mondo di: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza . Ultimo appuntamento del weekend sulla Streif, dove a rompere il ghiaccio sarà Kristoffersen, seguito dagli elvetici Zenhaeusern e Yule.La start list dello slalom femminile, che avrà via domani a Jasna. La prova, valevole per la Coppa del Mondo 2024 di, prevede la partecipazione di sessantatré atlete. Sarà la Swenn Larsson ad aprire le danze, seguita da Popovic e Liensberger. Presenti in gara sette italiane, con Rossetti, 28esima, a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, startlist Tv e streaming dello speciale femminile di Jasna - Presentazione dello speciale femminile di Jasna - Le azzurre convocate per lo s ...Si vanno a concludere i fine settimana in corso della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. I protagonisti del Circo Bianco saranno impegnati in due prove tecniche, due slalom per l’esattezza. In ...