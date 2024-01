Sci alpino | l’Austria manterrà l’imbattibilità stagionale nello slalom anche a Kitzbuehel? L’Italia cerca risposte dopo i segnali incoraggianti

La start list dello slalom maschile di Kitzbuehel 2024, appuntamento della Coppa del Mondo di: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza . Ultimo appuntamento del weekend sulla Streif, dove a rompere il ghiaccio sarà Kristoffersen, seguito dagli elvetici Zenhaeusern e Yule.La start list dello slalom femminile, che avrà via domani a Jasna. La prova, valevole per la Coppa del Mondo 2024 di, prevede la partecipazione di sessantatré atlete. Sarà la Swenn Larsson ad aprire le danze, seguita da Popovic e Liensberger. Presenti in gara sette italiane, con Rossetti, 28esima, a ...Si vanno a concludere i fine settimana in corso della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. I protagonisti del Circo Bianco saranno impegnati in due prove tecniche, due slalom per l’esattezza. In ...FALCADE - Niente week end di gare del Gran Prix Net Insurance per i giovani atleti dello skicross nella ski area San Pellegrino. La motivazione Pista non sufficientemente testata e calendario troppo.