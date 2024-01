Sci alpino | Coppa del Mondo maschile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata dopo slalom Kitzbuehel

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ladideldi scilodila vittoria di Linus Strasser sulla Ganslern, rimane tutto invariato per quanto riguarda le prime posizioni, con Odermatt davanti a Sarrazin. Guadagna una posizione Manuel Felleril quarto posto odierno, e si avvicina a grandi falcate al podio, facilitato anche dagli infortuni di Schwarz e Kilde, che hanno terminato la loro stagione. Rimane saldo in settima posizione per Dominik Paris. Di seguito ecco laMarco ...

Per l'americana è il 95° successo in carriera. Sul podio Ljutic e Larsson Jasna (SLOVACCHIA) - Mikaela Shiffrin ha vinto lo Slalom di Jasna , in ... (ilgiornaleditalia)

Grande vittoria di Linus Strasser nello slalom di Kitzbuehel 2024 , valido per la Coppa del Mondo maschile di. Il tedesco, che vive e si allena proprio nella cittadina austriaca, trova il terzo successo nella disciplina in carriera, dopo le vittorie di Zagabria nel 2021 e di Schladming nel 2022, ...Dallo Slalom di ieri a Rhêmes, il circuito Gros Cidac della categoria Ragazzi disi è trasferito, questa mattina, sulla 'Del Monte' di Champoluc per un Gigante, organizzato dallo Sc Val d'Ayas, gara che vede imporsi al femminile " come tra i pali stretti del giorno ...Le sue montagne sono adatte a tutte le discipline, dalla discesa allo sci alpino, allo sci di fondo, allo snowboard, alle ciaspolate, alle corse in motoslitta, al pattinaggio sul ghiaccio, alle ...La statunitense trionfa con il tempo di 1.48.21, davanti a Ljutic e Larsson. Gara da dimenticare per le azzurre: fuori Rossetti, 12ª Peterlini ...