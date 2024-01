Sci alpino | Alex Vinatzer prova a guardare il bicchiere mezzo pieno | “16° | ma è il miglior risultato della stagione…”

(Di domenica 21 gennaio 2024)chiude in 16a posizione lo slalom di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Sulla pista denominata Ganslern la vittoria è andata al tedesco Linus Strasser che, grazie ad una bella rimonta, è stato in grado di mettersi alle spalle Kristoffer Jakobsen e Daniel Yule. L’azzurro, dopo una prima manche al di sotto delle attese (era solamente 21°) è stato in grado di rimontare cinque posizioni nella seconda, fermandosi in 16a piazza. Unnon certo scintillante per l’altoatesino che, al terminesua gara, hato ad analizzare in maniera positiva quanto visto sulla pista austriaca. Le parole diai microfoni di Rai Sport: “Sono soddisfatto a metà...

Per l'americana è il 95° successo in carriera. Sul podio Ljutic e Larsson Jasna (SLOVACCHIA) - Mikaela Shiffrin ha vinto lo Slalom di Jasna , in ... (ilgiornaleditalia)

La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom di Kitzbuehel. Dopo la vittoria di Linus Strasser sulla Ganslern, rimane tutto invariato per quanto riguarda le prime posizioni, con Odermatt ...Sul podio anche Jakobsen e Yule. Nono posto per Tommaso Sala KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Linus Strasser ha vinto lo slalom maschile di Kitzbuehel, valido per la Coppa del mondo di. Il tedesco, con il tempo complessivo di 1'40"36, ha preceduto lo svedese Kristoffer Jakobsen (in testa dopo la prima manche) e lo svizzero Daniel Yule. Tommaso Sala è il migliore degli ...Sul podio anche Jakobsen e Yule. Nono posto per Tommaso Sala KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Linus Strasser ha vinto lo slalom maschile ...Linus Strasser aggiunge il suo nome all'albo d'oro dello slalom di Kitzbuhel: per il tedesco è la terza vittoria in carriera nella specialità, la quarta in assoluto in Coppa del Mondo di sci, ...