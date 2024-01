Schlein | bufera nel Pd | le chat della discordia

Leggi su notizie

(Di domenica 21 gennaio 2024) I rapporti tra Ellye il Pd continua ad essere sempre molto burrascoso. E in queste ultime ore è spuntata una. Ellyè sempre più sola nel Pd. Come ormai sappiamo da tempo, la segretaria non è mai riuscita realmente a tenere unito i dem ed ora la situazione rischia di farsi ancora molto più difficile. Secondo quanto riferito dal CorriereSera, la decisioneleader del Nazareno di accusare Israele di crimini umanitari non è stata condivisa dalla forza politica. Ellysempre più sola nel partito – Notizie.com – © AnsaLe sue parole nella seconda giornata del conclave di Gubbio sono state accolte con freddezza da parte dei presenti. Qualche applauso c’è stato, ma il grande rischio è quello di dover fare ...