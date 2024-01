Schio-Reyer Venezia | Lega Basket Femminile | ultime e diretta TV

(Di domenica 21 gennaio 2024) Questo pomeriggio alle 18ospitanella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di. Il grande appuntamento di questo turno mette davanti la terza in classifica contro la prima e la speranza, da parte di entrambe, di riuscire ad arrivare al successo per accorciare o allungare sull’avversaria. Si prospetta una partita complicata e con il fattore casa che potrebbe fare la differenza. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match: leCrediti foto: ...

Per quanto riguarda le Final Four di Coppa Italia di basket femminile , le quattro squadre qualificate sono UmanaVenezia , Geas Basket , Famila Baskete Virtus Eirene Ragusa . Final ...Merito al Geas (chiamata in semifinale, il 16 febbraio a Torino, ad affrontare laVenezia, ...del girone di ritorno nell'impianto della Dinamo contro cui all'esordio " nell'Opening Day di" ...Squadre in campo per la quindicesima giornata del campionato di Lega Basket Femminile. Oggi, domani e lunedì si giocano infatti ...Il Famila Wuber, invece, è incappato in alcuni passi falsi sia in Italia che in Europa ma ha sempre dimostrato che contro le grandi squadre sa dare il meglio di sé, soprattutto fra le mura amiche: ...