Schillaci | “Più soldi per i disturbi alimentari | ma i fondi saranno strutturali”

Leggi su notizie

(Di domenica 21 gennaio 2024) Parla il ministro della Salute e ci tiene a chiarire alcune cose in riferimento a cosa ha fatto questo governo rispetto ai precedenti Tante polemiche per isui. Per molti il governo aveva dimenticato di inserirli della legge di Bilancio, ma il Ministro Orazio, al CorSera, ci tiene a dire le cose come stanno per davvero e a fare delle doverose precisazioni. Il suo è quasi un monologo, ma da parte di chi vuole stabilire la verità senza girarci tanto intorno: “Dimenticati i? Assolutamente no, nessuna disattenzione. Il fondo era stato istituito in attesa dell’arrivo dei Lea (livelli essenziali di assistenza, la lista delle cure rimborsate dal sistema sanitario) che questo governo ha approvato nel luglio del 2023. Loro sì, i Lea, erano stati dimenticati dai governi ...