Schianto in auto | Daniela muore a 35 anni | aveva perso la sorella in un incidente sul lavoro

(Di domenica 21 gennaio 2024) Una famiglia e una comunità distrutta, ancora una volta, da un terribilestradale. Un'artigiana di 35Allegretti, originaria di Milis, in provincia di Oristano, molto nota in tutta la Sardegna per le sue produzioni artistiche, è morta nel pomeriggio di ieri, sabato 20...

Due automobili si sono scontrate a Pescara all'incrocio tra il lungomare e via Muzii intorno alle ore 5 di domenica 21 gennaio. In particolare, coinvolte nel sinistro sono state una Fiat Panda si ...Daniella Allegretti, artigiana di Milis, ha perso la vita a Villanova Tulo, al confine con Isili, corpo aver perso il controllo della suaandando a finire su un albero. Non è da escludere che la ...Incidente spettacolare in Toscana che per fortuna (e per miracolo) non ha provocato danni alle persone a bordo dell'auto. E' sucesso a Montespertoli, in provincia di Firenze, dove un veicolo è ...Daniella Allegretti, artigiana di Milis, ha perso la vita a Villanova Tulo, al confine con Isili, corpo aver perso il controllo della sua auto andando a finire su un albero. Non è da escludere che la ...