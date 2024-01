Scatolette | sapete dirmi perché hanno un odore nauseabondo? | il dubbio di Rita Dalla Chiesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024)da tempo è attiva sul fronte della tutela dei diritti degli animali. Su X è molto attiva su questo fronte e di fatto porta avanti campagne per le adozioni dei cuccioli abbandonati ed è anche in Parlamento in prima linea per la difesa dei nostri amici a quattro zampe. E così ieri sera ha rivolto una domanda ai suoi follower che in tanti si pongono tra coloro cheun micio o un cagnolino a casa: "Qualcuno saleper i caniuncosì?". E su X si è aperto il dibattito con centinaia di risposte su questo tema che lega l'alimentazione degli animali al loro benessere: "Me lo chiedo anch'io. Forse sono gli appetizzanti studiati apposta per loro", risponde un ...