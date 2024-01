Scandalo Var in Real Madrid-Almeria | polemiche su gol annullato agli ospiti e gol convalidato ai blancos

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) Vero e proprioVar nella Liga per quello che sta succedendo in. Tre gli interventi della tecnologia in soccorso dei, che stavano perdendo in casa con l’ultima in classifica. Il primo è l’unico indiscutibilmente corretto, un calcio di rigore per tocco di mani sul tiro di Joselu. Poi, però, succede di tutto: prima al giovane Arribas vieneil gol del clamoroso 1-3 per un fallo molto dubbio, in quanto involontario nonché astuzia non particolarmente degna di un’attenzione arbitrale, su Bellingham a inizio azione, poi c’è il 2-2 che vienedall’arbitro per un mani di Vinicius, ma che il Var considera, senza immagini per nulla chiare, come tocco di spalla, richiamando l’arbitro a una controversa on field review. I ...