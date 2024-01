Saviors dei Green Day chiude una trilogia | tacitamente recensione

Leggi su optimagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024) La percezione dopo l’ascolto dideiDay è unanime, anche se non tutti trovano le parole per raccontarla. Il 19 gennaio è stato il giorno della nuova release del power trio di Berkeley, anticipata da The American Dream Is Killing Me, Look Ma No Brains e Dilemma. Il disco restituisce una squadra di Billie Joe Armstrong in piena forma, con la voce del frontman ancora vicina a quella di un liceale che al college si faceva venire quegli attacchi di panico che un giorno gli avrebbero fatto scrivere Basket Case. Va detto che deiDay è ammirevole la coerenza. Tante volte hanno sperimentato spiazzando i fan (Nimrod, Minority), ma l’hanno sempre azzeccata. Non esiste, di fatto, l’album peggiore della band. Piuttosto esiste quello meno catchy, ma è pacifico che siano due i momenti in cui hanno dato il massimo. Parliamo ...