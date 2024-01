Saudi League | un grande fiasco | non c’è calcio senza passione

(Di domenica 21 gennaio 2024) Roma, 21 gen – Stadi vuoti, giocatori in fuga e telespettatori che, semplicemente, non esistono. Passato qualche mese dal suo “quarto d’ora” di celebrità, la tanto discussa– il massimo livello delin Arabiata – deve fare i conti con un (prevedibilissimo). Dopo il velleitario programma cinese, naufragato nel giro di pochi anni, anche l’ambizioso progetto proveniente dalla penisola araba sembra prendere sempre più la forma di una docile tigre di carta. A proposito di deserti: quello di spostare il centro della pedata mondiale al di fuori del Vecchio Continente è un miraggio che persiste. Vediamo perché. Petrodollari e disinteresse generale In principio fu Cristiano Ronaldo. Un anno fa il portoghese si è trasferito all’Al-Nassr, assicurandosi un assegno di duecento ...

Cristiano Ronaldo , che ha vinto il “Maradona Award” per i Globe Award, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Champions. Ronaldo non ha dubbi: il ... (ilnapolista)

“Com’è la Saudi League ? Non è certo peggio del campionato francese… Gioco da 22 anni come professionista e conosco queste realtà”. Lo ha detto ... (sportface)

“Per caso pensate che io non sia felice perché non gioco in Europa? Falso, non è così”. In un’intervista riportata da Sky Sport UK, Sadio Mané ha ... (sportface)

Corteggiato anche dallaPro, Mou vorrebbe rimanere in Europa e questa settimana sarà spettatore di un match della Serie A per dimostrare la sua volontà di restare nel calcio italiano.Dai rumors che accostano lo Special allaPro, con l' Al - Nassr pronta a formare la coppia d'oro rappresentata dallo stesso Mourinho e da Cristiano Ronaldo , sotto la regia dello stesso ..."I numeri non mentono" Sempre d’attualità il confronto con Messi, riproposto da Record sulla minore visibilità del campionato saudita (ma anche della Major League Soccer) e sul trionfo di Leo al The ...Corteggiato anche dalla Saudi Pro League, Mou vorrebbe rimanere in Europa e questa settimana sarà spettatore di un match della Serie A per dimostrare la sua volontà di restare nel calcio italiano.