Sarri furioso dopo Inter-Lazio | parole di fuoco ai giocatori – CdS

(Di domenica 21 gennaio 2024) Maurizionon ha gradito la prestazione dei suoi in, semifinale di Supercoppa Italiana. Il retroscena, riportato dal Corriere dello Sport, vededidel tecnico prima del ritorno a Roma. STRIGLIATA – Maurizioha tutto fuorché gradito la prestazione dei suoiin, semifinale di Supercoppa Italiana stradominata e stravinta dai nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport, queste sarebbero state ledel tecnico biancoceleste ai suoiprima del ritorno a Roma da Riad: «Non succeda mai piìu, non si può perdere così, vi siete arresi subito, non avete giocato!». Insomma, dire insoddisfatto sarebbe dire poco… Fonte: Corriere dello Sport, ...

