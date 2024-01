Sarcasmo e autoironia nei versi di una autrice novantenne che prende in giro i nostri vezzi

Leggi su iodonna

(Di domenica 21 gennaio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Avevo evitato di fare la tipica rubrica di inizio anno, con i buoni propositi e quant’altro… ma non resisto a tornarci sopra. Alla fatidica domanda: “Cosa ti auguri per questo nuovo anno?”, dopo aver risposto la salute e la felicità per le persone che amiamo e, dimenticavo, naturalmente la pace nel mondo, anche se purtroppo di questi giorni suona come un augurio paradossale. Ma chi -a parole- non vuole la pace nel mondo? La stessa Miss Italia la chiede a gran voce ogni anno, peraltro con una corona in testa. Ma se andiamo a scavare bene, sotto sotto, tutti vorremmo anche una pace più privata, più egoista che riguarda la nostra vita personale afflitta da migliaia di piccoli contrattempi, inconvenienti, disturbi, tu chiamali se vuoi seccature che portano a volte delle ombre che seppur minuscole riescono a turbare l’andamento del nostro ...