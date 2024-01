Sarah Ferguson | scoperto un tumore alla pelle dopo il cancro al seno

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ancora problemi di salute nella famiglia reale inglese.le notizie degli interventi di Kate Middleton e Re Carlo, ecco arrivare un’altra sconvolgente notizia su. All’ex moglie del Principe Andrea è stato diagnosticato un: nelle scorse settimane alle 64enne è stato rimosso un neo dal corpo che si è poi rivelato, tramite i dovuti test, essere un melanoma maligno. Solo un anno fa la Duchessa di York si era sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere unal. In aggiornamento

Nono solo i problemi di salute di Carlo III e l'operazione di Kate all'addome. A Sarah Ferguson è stato diagnosticato un cancro alla pelle pochi mesi dopo essere stata curata per un tumore al seno.A Sarah Ferguson è stato diagnosticato un cancro alla pelle pochi mesi dopo essere stata curata per un tumore al seno. Alla duchessa di York è stato rimosso un neo che i test hanno poi scoperto essere ...