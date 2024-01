Sarah Ferguson ha il cancro alla pelle | un’altra terribile notizia per la Royal Family

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 21 gennaio 2024) Un anno davvero, questo 2024, per la famiglia reale inglese. Dopo il ricovero della principessa Kate, sulle cui condizioni di salute resta ancora il mistero, e un intervento in programma per re Carlo a causa della prostata ingrassata,bruttaha infatti colpito Buckingham Palace. Come riportato dal Guardian, infatti, la duchessa di Yorkha ricevuto una drammatica diagnosi. L’ex moglie dello screditato principe Andrea soffrirebbe infatti di una forma “aggressiva di tumore”, come hanno rivelato i suoi portavoce. Solo qualche mese fa,64enne duchessa, che viene descritta come “di buon umore”, era stato diagnosticato unal seno. “In seguito a questo evento l’estate scorsa ...