San Marco Pontino | il cuore rosso di Livorno | la storia magica del quartiere popolare che è stato l’innesco di tutte le battaglie di libertà

(Di domenica 21 gennaio 2024) Passa la ronda, colpo di martello. Dei diavoli neri, eddai col martello. La ronda passa – e bum il martello – a notte fonda, fonda, fonda. L’arnese schiaccia un pezzo di cuoio e dà il tempo alla voce, più concentrata sul volume che sull’intonazione. La cantilena segue le note di un’opera di Pietro Mascagni, il Piccolo Marat, e accompagna il passaggio di un gruppo di fascisti, al solito molto compresi nella parte, che passa lungo la via. L’inno canzonatorio è tutto per loro: a dedicare la Ronda dei Diavoli neri, dando fondo alle riserve dei polmoni, è un calzolaio e tutti lo conoscono con un soprannome, Merendone. Scorre sulla strada la truppetta impettita e Merendone con il martello segna il ritmo e ricalca quasi a piena voce il coro lugubre: “La cadenza ognor del nostro piè, semina il terror, semina l’orror”. E’ una delle tante storie – piccole eppure grandi – di antifascismo ...

...della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ... (247.libero)

...distorsione per l'ex Modena Il tecnico diSevero si ritrova, però, ancora una volta a dover fare i conti con l'infermeria e c'è attesa per comprendere l'entità dell'infortunio rimediato da..."Roccafranca " racconta il sindacoFranzelli " ha una tradizione contadina , che valorizza il ...Sacro Cuore e dei morti del Lazzaretto ed in particolare la chiesa parrocchiale intitolata a...Lo ha riferito il governatore della regione. Il sito, che si trova a 110 chilometri a ovest di San Pietroburgo, vicino al confine con l’Estonia, è gestito da Novatek, il più grande produttore di gas ...L’APPUNTAMENTO. Domenica 21 gennaio alle 16 nella chiesa di San Nicolò ai Celestini l’Ensemble Calycanthus, in ricordo del giornalista da poco scomparso.