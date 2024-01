Samsung Galaxy S24 Ultra batte gli iPhone 15 Pro nei primi test della batteria

Se siete in cerca di uno smartphone Android in ottimo affare e di alta qualità, quest’oggi vi indichiamo di approfittare dell’interessante offerta ... (optimagazine)

Samsung Galaxy Tab S9 FE è in offerta su Amazon con uno sconto di 150 euro : ecco come portarselo a casa in promozione! L'articolo Su Amazon vi ... (tuttoandroid)

Tra le novità "nascoste" della One UI 6.1 dei Samsung Galaxy S24 c'è il supporto a Chromecast all'interno di Smart View : ecco come ... (tuttoandroid)

“Over the Horizon” è la suoneria per eccellenza di Samsung e la versione che debutta coi Galaxy S24 è un vero e proprio brano ... (tuttoandroid)

Nel Sap Center , che tutti a San Jose chiamano "la vasca degli squali" ,ha allestito una scenografia spettacolare per il suoUnpacked , l'evento globale attraverso cui l'azienda svela ...Cosa c'è dentro il nuovoS24, lo smartphone pensato per chi usa l'IA generativa E qui veniamo al motivo per cui TM Roh è volato da Seul a San Jose , una città che offre ben poco oltre ...Recentemente è stato scoperto un problema molto strano con il nuovissimo Samsung Galaxy S24 Ultra e varie custodie MagSafe di fornitori terzi. Queste erano già disponibili per Galaxy S23 Ultra da ...Prossimamente debutterà il Galaxy Ring, il primo anello intelligente di Samsung. L'annuncio è arrivato direttamente dall'azienda sudcoreana.