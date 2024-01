Samantha Fox arrestata | “Ubriaca in aereo” Cosa è successo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Negli anni ’80 era la regina incontrastata della musica pop, ma nelle ultime oreFox è tornata a far parlare di sé per altri motivi. La cantante 57enne ha infatti trascorso una notte in prigione dopo essere stata fermata su un volo della British Airways da Londra a Monaco. Secondo i tabloid britannici la Fox, in stato di ebbrezza, avrebbe litigato con un altro passeggero e costretto l’al ritorno in pista. La popstar si è successivamente detta “molto dispiaciuta per l’accaduto”, ed è pronta a collaborare con le forze dell’ordine. L’arresto diFox: “Erain volo” Brutta avventura perFox. La cantante simbolo degli anni ’80 è stata infattidopo aver preso parte ad una lite con un altro passeggero su un volo della British Airways. ...

