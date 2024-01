Salvini e il Comune di Bologna | “Va bene ridurre la velocità ma solo vicino a scuole e asili”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture prova a venire incontro alla nuova legge “bolognese” Andare sempre e comunque a 30 all’ora non va. E’ il pensiero di Matteoche sta cercando di trovare un dialogo coldiche invece, in quanto aistituzionale, va ben più forte dei 30 all’ora. “Sono autonomista convinto, quindi sono pronto al dialogo, e prendo atto che gli stessi cittadini disi stanno muovendo contro una scelta che appare dannosa e punitiva. Troveremo un equilibrio“. C’è da dire che al ministero dei Trasporti non è che sia piaciuta granché quello che ha fatto ildisulla “Città 30”. Il leader della Lega e Ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo...

BOLOGNA - Si attende l'ennesima puntata delle querelle tra ministero dei trasporti edi Bologna, con Matteoche ha annunciato una direttiva per modificare i limiti entrati in vigore martedì scorso. "Un provvedimento che non va bene e mette in difficoltà i cittadini' ...Il Pd è già in rivolta: "cancella finanziamenti a Firenze e poi farnetica con nuove ipotesi per lo stadio attaccando il: siamo alla farsa" tuona il deputato Pd Federico Gianassi.Lo ha detto il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, a margine di un evento a Firenze, parlando della polemica sul limite di velocità a 30 chilometri orari a Bologna. Salvini si è detto contrario ...Non si placano le polemiche, a colpi di annunci, attorno alle cosiddette città 30, ovvero centri in cui vige il limite di 30 km/h in una parte consistente dell'abitato. Il Codacons dichiara l'intenzio ...