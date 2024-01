Salto con gli sci | a Zao oggi non si gareggia | il meteo ferma il circuito femminile

(Di domenica 21 gennaio 2024) Non ci saràla competizione individuale dal trampolino normale (HS102) di Zao, in Giappone. La gara, infatti, è stata completamente cancellata a causa delle avverse condizionirologiche che ne impediscono lo svolgimento. Troppa, infatti, la pia che cade sulla città della Prefettura di Miyagi. Si è tentato di salvare il salvabile, spostando la gara dalle 8:00 alle 10:00, ma non c’è stato nulla da fare contro ilben più che avverso. Il campo partenti sarebbe stato di 44 saltatrici, comprensive delle due italiane Lara Malsiner ed Annika Sieff. A questo punto in classifica di Coppa del Mondo tutto rimane com’è, con la slovena Nika Prevc che guida a quota 673, a +89 sulla giapponese Yuki Ito e +149 sulla francese Josephine Pagnier. Ilosserverà ora una settimana di pausa, ...

