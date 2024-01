Salti di temperature e di fasi Giuliacci | prima l' anticiclone e poi il freddo

(Di domenica 21 gennaio 2024) C'è chi parla di aria polare e artica e chi, invece, prevede l'arrivo di une di una fase, quindi, tutt'altro che invernale. Ma qual è la verità? A fare chiarezza è il colonnello Marioche, attraverso un video pubblicato su Youtube, spiega che cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime giornate. Oggi, domenica 21 gennaio, sarà l'ultima giornata "in compagnia delle correnti fredde". Poi, tra il 22 e il 26 del mese, l'Italia sarà "abbracciata dall'delle Azzorre". Che vuol dire? Sono attese "in rialzo, assenza di piogge, nevicate sulle Alpi, debole nebbia al Centro-Nord" tra il 24 e il 26. Ma questa tendenza non durerà a lungo perché, come spiega il fisico dell'atmosfera, tra il 27 gennaio e il 3 febbraio, "probabilmente sull'Italia torneranno correnti più fredde, le ...

